В Госдуму внесли законопроект о невыполнении постановлений ЕСПЧ после 16 марта

Фото: Пресс-служба Госдумы

Группа сенаторов и депутатов от фракции «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что постановления Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в РФ. Об этом стало известно в понедельник, 16 мая.

Законопроектом предлагается установить предельный срок исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ, который основан на дате принятия комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Совете Европы.

Также законопроект предусматривает, что вынесенные после 16 марта 2022 года постановления суда не подлежат исполнению в России, уточняется в пояснительной записке.

16 марта ЕСПЧ принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против России. Решение было принято в соответствии с постановлением комитета министров о том, что Российская Федерация прекратила быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года.

14 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия не будет принимать участия в мероприятиях под эгидой ПАСЕ. Формально выход, объяснил депутат, устроен так: в парламент внесли денонсацию относительно соглашений о вступлении в Совет Европы, а затем он голосует за нее.