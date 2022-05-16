Radio Monte Carlo Golf Cup объединит деловую программу, спорт и музыку

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«Русская Медиагруппа» организует мероприятие Radio Monte Carlo Golf Cup, которое объединит деловую программу, спорт и музыку. Оно состоится 4 июня в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Radio Monte Carlo Golf Cup предварит открытие XXV Петербургского международного экономического форума и войдет в его официальную спортивно-зрелищную программу.

Ведущими событиями мероприятия станут бизнес-сессии «Русская Медиагруппа: Creative & Business». Экономика впечатлений: финансы, недвижимость и здоровый образ жизни» и «Гольф, парусный и музыкальный туризм как драйверы развития территорий». В деловой программе примут участие фонд «Росконгресс» и клуб RRCC.

В качестве спикеров выступят ведущие девелоперы, эксперты туризма, инвесторы, представители медиа, финансовых структур и музыкальной индустрии.

Деловые сессии откроет председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, который расскажет о перспективах и планах ПМЭФ-2022.

— Учитывая исторический контекст, XXV Петербургский международный экономический форум обещает быть самым интересным экономическим событием этого года. На нем будут очерчены контуры новой системы экономических отношений, — отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

По его словам, деловая программа Radio Monte Carlo Golf Cup позволит представителям разных индустрии обсудить новые идеи и отыскать перспективные возможности роста и развития.