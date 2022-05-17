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Житель Подмосковья зарезал москвича на детской площадке

Елена Самойлова
Происшествия
Житель Подмосковья зарезал москвича на детской площадке
Фото: depositphotos
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Сапроново Карта всех событий

В Ленинском городском округе арестован мужчина, обвиняемый в убийстве. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, ночью 14 мая обвиняемый поссорился с несколькими мужчинами на детской площадке в деревне Сапроново. В ходе спора завязалась драка. В какой-то момент мужчина потерял над собой контроль и схватился за нож. Злоумышленник ранил ножом троих оппонентов, один из которых скончался на месте происшествия. Двое других были госпитализированы.

После убийства мужчина скрылся и выбросил орудие преступления в шахту лифта соседнего дома.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника в Дмитровском городском округе.

Вскоре суд вынес решение по этому делу — 38-летнего фигуранта, обвиняемого в убийстве, арестовали.

До этого сообщалось о жестокой драке на Дмитровском шоссе — неизвестный избил посетителя магазина.

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