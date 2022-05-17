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Москвичам напомнили основные правила езды на автомобиле в дождь

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Москвичам напомнили основные правила езды на автомобиле в дождь
Фото: pixabay.com

При езде под дождем особенно важно соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущих автомобилей. Также необходимо вовремя менять дворники, чтобы они могли правильно выполнять свою функцию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Специалист отметил, что перед поездкой в дождливую погоду надо правильно подготовить машину.

— Дворники, как и всякий сменный материал, нужно менять хотя бы пару раз в год. Это обязательное условие: когда дворник царапает стекло вместо того, чтобы чистить его, это противно, — пояснил эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что движение в дождь принципиально отличается от езды по сухой дороге. Машина гораздо хуже держит дорогу, поэтому особенно важно не разгоняться в такую погоду, отметил Колодочкин.

Не стоит забывать о соблюдении дистанции, рекомендовал автоэксперт.

— Самое противное — даже когда дождь уже закончился, грязная дорога все равно остается, и вся грязь летит в физиономию от впереди идущей машины. Поэтому от этих машин лучше держаться подальше, особенно от грузовиков, — посоветовал специалист.

Во время дождя не стоит включать противотуманные огни, так как они будут ослеплять других водителей, предупредил Колодочкин. При этом уровень освещенности должен быть достаточным, чтобы автомобиль был заметен. В каждом случае его нужно выбирать индивидуально, если это позволяет конструкция автомобиля, заключил эксперт.

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