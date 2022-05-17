Уголовное дело возбуждено в отношении «золотой судьи» Хахалевой

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В отношении скандально известной кубанской судьи Елены Хахалевой возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

По данным Telegram-канала «112», ее обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог».

Обращение о возбуждении дела в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) подал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, так как Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней. При этом она незаконно получила более одного миллиона рублей, заполняя табели учета рабочего времени. А после уехала в Ереван.

В центре скандала экс-судья оказалась в 2017 году, когда в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери Софьи. Мероприятие посетили музыканты Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие. СМИ оценили размах празднества в два миллиона долларов.