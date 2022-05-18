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Лукашенко подписал закон о смертной казни за попытку совершения актов терроризма

Полина Долганова
В мире
Лукашенко подписал закон о смертной казни за попытку совершения актов терроризма
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в белорусский Уголовный кодекс, который предусматривает смертную казнь за покушение на совершение терроризма. Об этом стало известно в среду, 18 мая.

Накануне закон приняли на уровне Палаты представителей и Совета Национального собрания Белоруссии.

Теперь, согласно УК республики, применение смертной казни разрешено в отношении лиц, которые осуществляли приготовление к покушению на убийство представителя иностранного государства в целях провокации, а также в отношении тех, кто занимался подготовкой к терроризму с применением объектов атомной энергии.

Смертная казнь также может грозить за приготовление покушения на убийство государственного деятеля.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования, передает ТАСС.

Накануне, 17 мая, временно исполняющий обязанности главы российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать исключение в моратории на смертную казнь для боевиков «Азова». Он отметил, что на руках боевиков «Азова» — кровь женщин и детей, которым стреляли в спины.

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