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Слуцкий предложил сделать исключение из моратория на смертную казнь для боевиков «Азова»

Полина Долганова
В мире
Слуцкий предложил сделать исключение из моратория на смертную казнь для боевиков «Азова»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Временно исполняющий обязанности главы партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в моратории на применение смертной казни в РФ необходимо сделать исключение для националистов из состава батальона «Азов».

— Нелюдей нужно судить! Более того, если их чудовищные преступления против человечности будут доказаны, вновь повторю свое предложение сделать исключение из моратория на смертную казнь в России, — написал Слуцкий в своем Telegram.

Он добавил, что на руках боевиков «Азова» — кровь женщин и детей, которым стреляли в спины.

Недавно спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал новость о том, что находящиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевики предложили обменять находящихся на комбинате мирных граждан на продукты и медикаменты. По его словам, хуже таких действий националистов может быть только людоедство.

До этого сообщалось, что националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в штабе операции по освобождению предприятия.

Украина Смертная казнь батальон «Азов»
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