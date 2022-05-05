«Хуже только людоедство»: Володин оценил предложение обменять граждан с «Азовстали» на продукты

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал новость о том, что находящиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевики предложили обменять находящихся на комбинате мирных граждан на продукты и медикаменты.

— Сначала они заманили людей на завод, затем, прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 килограмма, — написал спикер Думы в своем Telegram-канале.

Он добавил, что хуже таких действий националистов может быть только людоедство.

Володин подытожил, что боевики в Мариуполе являются наглядным примером национализма и доказывают, что с ними необходимо бороться.

До этого сообщалось, что националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в штабе операции по освобождению комбината.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.