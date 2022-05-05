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Боевики из «Азовстали» предложили обменять мирных граждан на продукты

Полина Долганова
В мире
Боевики из «Азовстали» предложили обменять мирных граждан на продукты
Фото: Пресс-служба Горловской епархии

Националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в штабе операции по освобождению комбината.

— Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать, — рассказал представитель штаба.

Он добавил, что по состоянию на 5 мая на заводе остается около 200 гражданских лиц, передает РИА Новости.

Вооруженные силы России 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с «Азовстали». Об этом в среду, 4 мая, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что ВС РФ и формирования ДНР в одностороннем порядке прекратят все боевые действия на время открытия гуманитарных коридоров с «Азовстали».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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