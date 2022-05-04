ВС РФ вновь откроют гуманитарный коридор для мирных жителей с «Азовстали»

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Вооруженные силы России 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с «Азовстали». Об этом в среду, 4 мая, сообщили в Минобороны РФ.

— В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 по московскому времени 5, 6 и 7 мая открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ и формирования ДНР в одностороннем порядке прекратят все боевые действия на время открытия гуманитарных коридоров с «Азовстали», пишет ТАСС.

3 мая украинские националисты и военные использовали режим тишины на «Азовстали», чтобы выйти на огневые позиции. Над территорией завода заметили столбы дыма и стрельбу.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина позволить провести дальнейшую эвакуацию с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Главы государств провели телефонный разговор, который, по данным СМИ, продлился 2 часа 10 минут. В ходе беседы российский президент отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры

До этого Минобороны объявило об эвакуации 46 человек из домов рядом с «Азовсталью». Мирным жителям предоставили ночлег, питание и оказали медицинскую помощь.