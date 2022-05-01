Минобороны объявило об эвакуации более 40 человек из домов рядом с «Азовсталью»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российские военные в субботу эвакуировали 46 человек из жилых домов, близлежащих к территории завода «Азовсталь». Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в Минобороны России.

— Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в населенный пункт Безыменное, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мирным жителям предоставили ночлег, питание и оказали медецинскую помощь, передает РИА Новости.

29 апреля стало известно, что семье из трех человек удалось покинуть территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Мужчина до этого работал на предприятии мастером и хорошо знал его территорию. По его словам, он узнал о возможности выйти с завода по гуманитарному коридору через радиоприемник.

До этого Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Эвакуации населения с российской стороны ничего не припятствует.