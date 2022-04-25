ВС России прекратят боевые действия на «Азовстали» для эвакуации гражданских

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Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

Так, эвакуации мирных граждан с российской стороны ничего не препятствует. Для безопасной эвакуации российские солдаты и подразделения ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с комбинатом с 14:00.

РФ проинформировала правительство Украины об открытии коридоров и потребовала от ВСУ освободить всех желающих покинуть «Азовсталь».

Примечательно, что территорию завода не смогут покинуть националисты, которые по приказу Киева используют мирных жителей как живой щит, передает РИА Новости.

До этого лидер ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что засевшим на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинским националистам «осталось недолго». Он также добавил, что ситуация в самом Мариуполе все еще остается непростой. Однако вся сложность заключается в засевших в «Азовстали» националистах.