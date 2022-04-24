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Пушилин: Засевшим на «Азовстали» националистам «осталось недолго»

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин: Засевшим на «Азовстали» националистам «осталось недолго»
Фото: Администрация президента РФ

Засевшим на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинским националистам «осталось недолго». Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в воскресенье, 24 апреля.

— Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств, — отметил Пушилин.

Он добавил, что ситуация в самом Мариуполе все еще остается непростой. Однако вся сложность заключается в засевших на «Азовстали» националистах, передает слова Пушилина РИА Новости.

До этого генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что вооруженные силы России и ДНР готовы в любой момент прекратить боевые действия и ввести режим тишины для эвакуации с завода «Азовсталь» гражданских и боевиков, добровольно сложивших оружие.

21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия «окончательно и бесповоротно» взяла Мариуполь. По его словам, до прихода в город российских войск украинские националисты успели тщательно подготовиться и даже взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей.

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