Кадыров заявил, что Россия «окончательно и бесповоротно» взяла Мариуполь

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Российская армия полностью взяла под контроль Мариуполь. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 21 апреля.

— Город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани, взято под контроль административное здание металлургического комбината «Азовсталь», — сказал политик.

По его словам, до прихода в город российских войск украинские националисты успели тщательно подготовиться и даже взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей. Глава Чечни добавил, что войска полностью зачистили всю прилегающую к комбинату территорию и заблокировали скрывающихся на нем националистов.

Кадыров также опубликовал видео, на котором чеченские бойцы держат флаги России, ДНР и Чеченской республики и сообщают об окончательном захвате города.

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До этого Кадыров рассказал, что предприятие «Азовсталь» в Мариуполе полностью перейдет под контроль российских вооруженных сил 21 апреля. Он назвал эту информацию «радостной вестью». По словам Кадырова, завод перейдет под российский контроль «до или после обеда».

Вскоре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сам Мариуполь уже освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики в количестве около двух тысяч человек. Он добавил, что территория комбината надежно заблокирована.