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Кадыров: «Азовсталь» перейдет под контроль российской армии 21 апреля

Егор Провоторов

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Ситуация в Донбассе
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Кадыров: «Азовсталь» перейдет под контроль российской армии 21 апреля
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что предприятие «Азовсталь» в Мариуполе полностью перейдет под контроль российских Вооруженных сил в четверг, 21 апреля.

Он назвал эту информацию «радостной вестью». По словам Кадырова, завод перейдет под российский контроль «до или после обеда».

— Стратегия готова, воины готовы, только нужно время, — подчеркнул политик на своем канале в Telegram.

Кадыров также добавил, что радикалы, занявшие территорию предприятия, еще имеют возможность сложить оружие и сдаться. Он уверен, что в случае, если боевики сдадутся утром, то руководство ВС России «примет правильное решение».

Накануне генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские солдаты, а также боевики нацбатальонов и иностранные наемники в среду, 20 апреля, упустили очередную возможность сдаться российской армии. По его словам, в случае сложения оружия всем сдавшимся в плен людям с «Азовстали» будут предоставлены гарантии безопасности, а также квалифицированная медицинская помощь.

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