Минобороны РФ: Киев сорвал российскую гуманитарную операцию на «Азовстали»

Министерство обороны / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Украинская сторона сорвала эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также территорию предприятия не покинули украинские солдаты, радикалы и зарубежные наемники, сообщил в среду, 20 апреля, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам генерала, российская армия с 14:00 по Москве в среду открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с «Азовстали», а также предлагали украинским военнослужащим, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам добровольно сдаться в плен и сложить оружие.

— Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался, — заметил Мизинцев.

Представитель МО РФ в очередной раз подчеркнул, что всем, кто добровольно сложит оружие, гарантируется сохранение жизни, безопасность и квалифицированная медпомощь.

Отдельно Мизинцев проинформировал командование боевиков «Азова», что их обращение к мировому сообществу с просьбой дать им уйти с «Азовстали», было сделано «не по адресу», пишет ТАСС.

— Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило", — подчеркнул генерал.

Накануне утром пятеро украинских солдат сложили оружие и добровольно вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.