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Пять украинских военных сдались и покинули «Азовсталь»

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пять украинских военных сдались и покинули «Азовсталь»
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Пятеро украинских солдат сложили оружие и добровольно вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики.

— Пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь». О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя, — говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

19 апреля российские военные открыли гуманитарный коридор для сдавшихся украинских боевиков и военных с завода «Азовсталь». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, это было сделано из-за сложившегося на заводе положения и из гуманных принципов. Гуманитарный коридор открылся в 14:00. Всего российские войска развернули три гуманитарные колонны: с западной, северной и восточной сторон.

20 апреля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о зачистке завода «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов и показал трофеи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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