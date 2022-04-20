Кадыров рассказал о зачистке «Азовстали» от националистов и показал трофеи
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о зачистке завода «Азовсталь» в Мариуполе от украинских националистов и показал трофейную технику.
— В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз, — сообщил он в своем Telegram-канале в среду, 20 апреля.
Кадыров написал, что чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда большого завода, который украинские националисты превратили в «укрепленный район».
— В одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян, — отметил глава Чечни.
19 апреля Кадыров сообщил, что очередная группа добровольцев отправилась на Украину из Чечни для участия в специальной операции РФ. По его словам, среди отправившихся на территорию ЛДНР добровольцев председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и чеченский министр внутренних дел Руслан Алханов.