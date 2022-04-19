«Очередная партия патриотов»: Кадыров сообщил об отправке на Украину новых добровольцев

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Очередная группа добровольцев отправилась на территорию Украины для принятия участия в специальной военной операции России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 19 апреля.

— Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции, — рассказал он.

По словам Кадырова, среди отправившихся на территорию ЛДНР добровольцев председатель Парламента Чеченской республики Магомед Даудов и чеченский министр внутренних дел Руслан Алханов. Глава Чечни пожелал добровольцам скорейшего решения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач.

— Покажем украинским фашистам, что настоящая сила заключается в единстве, справедливости и правде! Это священный долг каждого гражданина нашей великой Родины — России! — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В этот же день начальник Национального центра управления обороной, генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные открыли гуманитарный коридор для сдавшихся украинских боевиков и военных с завода «Азовсталь». По его словам, это было сделано из-за сложившегося на заводе положения и из гуманных принципов. Гуманитарный коридор открылся в 14:00, всего российские войска развернули три гуманитарные колонны.

До этого Кадыров сообщил, что степень освобождения Мариуполя по состоянию на 8 апреля составляет 98 процентов. Он добавил, что российской армии осталось освободить только отдельные укрепленные укрытия, такие как, например, завод «Азовсталь».