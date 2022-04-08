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Кадыров сообщил об освобождении Мариуполя от украинских войск на 98 процентов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров сообщил об освобождении Мариуполя от украинских войск на 98 процентов
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что степень освобождения Мариуполя по состоянию на 8 апреля составляет 98 процентов.

Он добавил, что российской армии осталось освободить только отдельные укрепленные укрытия, такие как, например, завод «Азовсталь».

Чеченский лидер уточнил в своем Telegram-канале, что финальную фазу спецоперации в Мариуполе обсуждали в ходе оперативного совещания с участием командиров отрядов.

Около трех тысяч военных ВСУ в настоящее время могут находиться на территории Мариуполя. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, к настоящему моменту основные бои в центре города уже закончились. Теперь столкновения происходят в порту и промзоне «Азовсталь». Представитель Народной милиции ДНР добавил, что вооруженные силы Донецкой народной республики взяли под контроль уже 60 процентов территории республики.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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