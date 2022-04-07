Басурин заявил, что в Мариуполе могут находиться около 3 тысяч силовиков ВСУ

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Около трех тысяч военных ВСУ в настоящее время могут находиться на территории Мариуполя. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Но мы не знаем, сколько помощников появилось за это время из состава жителей города Мариуполя, потому что там такие тоже есть, — уточнил он.

По словам Басурина, к настоящему моменту основные бои в центре города уже закончились. Теперь основные столкновения происходят в порту и промзоне «Азовсталь».

Представитель Народной милиции ДНР добавил, что вооруженные силы Донецкой народной республики взяли под контроль уже 60 процентов территории республики, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.