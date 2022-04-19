Российская армия открыла гумкоридор для вывода сдавшихся боевиков с «Азовстали»

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Российские военные открыли гуманитарный коридор для сдавшихся украинских боевиков и военных с завода «Азовсталь». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной, генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 19 апреля.

По его словам, это было сделано из-за сложившегося на заводе положения и из гуманных принципов. Гуманитарный коридор открылся в 14:00, всего российские войска развернули три гуманитарные колонны: с западной, северной и восточной сторон.

— Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления, — заявил Мизинцев.

Всем сдавшимся в плен, утверждает генерал-полковник, гарантируются сохранение жизни, полная безопасность, а также оказание квалифицированной медицинской помощи, говорится в сообщении.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза специальной военной операции. По его словам, в ходе второй фазы произойдет «важный момент».

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник, 18 апреля, сообщил о начале «битвы за Донбасс». По его словам, значительная часть российских войск в настоящее время сконцентрирована на линии соприкосновения. Зеленский добавил, что ВСУ будут сражаться и защищаться.