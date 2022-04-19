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Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров сообщил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза специальной военной операции. Об этом он заявил во вторник, 19 апреля.

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник, 18 апреля, сообщил о начале «битвы за Донбасс». По его словам, значительная часть российских войск в настоящее время сконцентрирована на линии соприкосновения. Зеленский добавил, что ВСУ будут сражаться и защищаться.

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