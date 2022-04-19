Зеленский сообщил о начале «битвы за Донбасс»

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник, 18 апреля, сообщил о начале «битвы за Донбасс».

По его словам, значительная часть российских войск в настоящее время сконцентрирована на линии соприкосновения.

Зеленский добавил, что ВСУ будут сражаться и защищаться.

— Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно, — цитирует украинского лидера «Царьград».

До этого американский журналист Джордж Элайсон сравнил зверства солдат украинских нацбатальонов с действиями террористов «Исламского государства»*. Об этом он рассказал в документальном фильме RT Documentary «Донбасс: вчера, сегодня, завтра». Такое мнение Элайсон высказал во время посещения захоронения неподалеку от Луганска, где были найдены обезглавленные тела мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.