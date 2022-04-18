«Военные так не поступают, разве что ИГИЛ*»: Американский журналист ужаснулся поступками ВСУ

Фото: depositphotos

Американский журналист Джордж Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями террористов «Исламского государства»*. Об этом он рассказал в документальном фильме RT Documentary «Донбасс: вчера, сегодня, завтра».

— Военные так не поступают. Разве что ИГИЛ* так поступает, — заявил он.

Такое мнение Элайсон высказал во время посещения захоронения неподалеку от Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей.

— Я здесь всего пять минут, и мне говорят, что первые пять найденных тел — это пять отрубленных голов. Это мирные жители, — ужаснулся журналист.

До этого Министерство обороны РФ опубликовало новые свидетельства преступлений украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны. Они доказывают, что украинские националисты действовали не самостоятельно, а под внешним управлением гитлеровцев, которые руками бандеровцев истребляли граждан СССР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер отметил, что данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. По его словам, в планы России не входит оккупация украинского государства, а лишь его демилитаризация.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.