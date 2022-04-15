Минобороны России рассекретило архивы о преступлениях бандеровцев

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Министерство обороны РФ опубликовало новые свидетельства преступлений украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны. Документы представлены в рамках проекта «Архивы помнят все!».

Они доказывают, что украинские националисты действовали не самостоятельно, а под внешним управлением гитлеровцев, которые руками бандеровцев истребляли граждан СССР.

Например, в акте от 15 января 1944 года рассказывается, что в селе Рыгочено Корецкого района украинские националисты, которые были натравлены немцами, предложили семье Войцеховского Адама Антоновича, по национальности поляка, принять православную веру, а после отказа порезали всех членов семьи ножами, некоторых убили, сожгли хозяйство, тела бросили в огонь.

В донесениях военного прокурора 61-й армии сообщается, что с сентября по декабрь 1943 года в селе Селец Ровенской области группа националистов расправилась с местными жителями, они убили 50 человек, включая женщин, стариков и детей.

Согласно документам, террор продолжался и после ухода немецких оккупантов. Акты судебно-медицинских экспертиз доказывают это. В документе от 29 мая 1944 года врачи пришли к выводу, что бандеровцы с особой жестокостью убили четырех человек, трупы которых нашли около деревни Хрыцки Ровенской области.

Отмечается, что многие преступления украинские националисты совершали, пытаясь выдать себя за советских солдат.

8 апреля Минобороны рассекретило документы о зверствах бандеровцев во время ВОВ. В них зафиксированы преступления украинских националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. В некоторых документах описывается ход операций Красной Армии и органов внутренних дел по нахождению и ликвидации украинских националистических банд.