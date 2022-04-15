Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны России рассекретило архивы о преступлениях бандеровцев

Юлия Курганова

Общество
Минобороны России рассекретило архивы о преступлениях бандеровцев
Фото: depositphotos

Министерство обороны РФ опубликовало новые свидетельства преступлений украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны. Документы представлены в рамках проекта «Архивы помнят все!».

Они доказывают, что украинские националисты действовали не самостоятельно, а под внешним управлением гитлеровцев, которые руками бандеровцев истребляли граждан СССР.

Например, в акте от 15 января 1944 года рассказывается, что в селе Рыгочено Корецкого района украинские националисты, которые были натравлены немцами, предложили семье Войцеховского Адама Антоновича, по национальности поляка, принять православную веру, а после отказа порезали всех членов семьи ножами, некоторых убили, сожгли хозяйство, тела бросили в огонь.

В донесениях военного прокурора 61-й армии сообщается, что с сентября по декабрь 1943 года в селе Селец Ровенской области группа националистов расправилась с местными жителями, они убили 50 человек, включая женщин, стариков и детей.

Согласно документам, террор продолжался и после ухода немецких оккупантов. Акты судебно-медицинских экспертиз доказывают это. В документе от 29 мая 1944 года врачи пришли к выводу, что бандеровцы с особой жестокостью убили четырех человек, трупы которых нашли около деревни Хрыцки Ровенской области.

Отмечается, что многие преступления украинские националисты совершали, пытаясь выдать себя за советских солдат.

8 апреля Минобороны рассекретило документы о зверствах бандеровцев во время ВОВ. В них зафиксированы преступления украинских националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. В некоторых документах описывается ход операций Красной Армии и органов внутренних дел по нахождению и ликвидации украинских националистических банд.

Читайте также:
Национализм Украина Документы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лиханов
Александр Лиханов

Поддерживаем наших фермеров

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Глупость не может быть больше оправданием

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Все мнения
О проекте