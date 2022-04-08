Минобороны рассекретило документы о зверствах бандеровцев во время ВОВ и после

Фото: depositphotos

Министерство обороны России опубликовало новые исторические документы из фондов Центрального архива в рамках историко-познавательного проекта «Архивы помнят все…».

В них зафиксированы преступления украинских националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. В некоторых документах описывается ход операций Красной Армии и органов внутренних дел по нахождению и ликвидации украинских националистических банд.

Жертвами бандеровцев зачастую становились дети, женщины и старики. Большинство убитых ими людей были мирными гражданами.

— Была повешена в 300 метрах от дома четырнадцатилетняя девочка. А ее мать бандиты увезли с собой и впоследствии казнили, — сказано в одном рассекреченном материале.

Также задокументирован случай, когда украинские нацисты повесили 70-летнего сторожа, потому что он охранял сарай с зерном. На теле пожилого мужчины была угрожающая табличка: «Если так поступит каждый живущий в селе, то его ждет такая же участь».

Граждан запугивали для того, чтобы они не сотрудничали с советской властью. Таким образом националисты хотели не дать стране восстановиться в послевоенные годы.

Главной целью нападений бандеровцев были военнослужащие, их они убивали с особой жестокостью. Также бандеровцы уничтожали инфраструктуру, сжигали дома и устраивали диверсии.

Любой желающий может ознакомиться с подборкой документов на сайте «Правда за нами».

Министерство обороны РФ обнародовало секретные документы о спецоперации советских военных инженеров по искусственному затоплению территорий, которая помешала немецким войскам окружить Москву зимой 1941 года. Документы опубликованы в рамках историко-познавательного раздела «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается».