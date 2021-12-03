Минобороны рассекретило данные об обороне Москвы в 1941 году

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Министерство обороны РФ обнародовало секретные архивные документы о спецоперации советских военных инженеров по искусственному затоплению территорий, которая помешала немецким войскам окружить Москву зимой 1941 года. Документы опубликованы в рамках нового мультимедийного историко-познавательного раздела «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается».

— Одной из серьезных причин провала немецкого наступления на севере от Москвы стало создание советскими инженерами искусственной водной преграды в долинах рек Яхромы и Сестры, — сообщили в ведомстве.

Подробности этой уникальной инженерно-технической операции раскрывает впервые представленный россиянам рассекреченный план командования Западного фронта.

Отмечается, что водой залило большое пространство, что сделало невозможным перемещение по нему военной техники. Также было предусмотрено и недопущение использования этих мест в качестве посадочных площадок — в лед были вморожены колья.

В документах говорится, что несмотря на решимость нанести удар по немецким войскам под столицей в ходе контрнаступления зимой 1941 года, советские войска были готовы к любому развитию событий, в том числе и необходимости снова перейти к обороне. Как видно по опубликованному плану операции, само же контрнаступление предполагалось осуществить находящимися в резерве первой ударной и 20-й армиями.

Зона обороны под Москвой изначально планировалась как плацдарм для будущего контрнаступления, об этом сообщается в опубликованной также в рамках проекта статье «Год разгрома немцев под Москвой». Как отмечено в документе, именно благодаря заранее выстроенной оборонительной системе удалось выиграть время для того, чтобы подготовить резервы и впоследствии с их помощью нанести решительный удар по немецким войскам.

Патриотическая акция «Защитники Москвы» пройдет у мемориала воинам-сибирякам в декабре. На 42-м километре Волоколамского шоссе у мемориала воинам-сибирякам 3 декабря состоится патриотическая акция, которая будет посвящена 80-летнему юбилею начала контрнаступления советских войск в битве за город.