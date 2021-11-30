Патриотическая акция «Защитники Москвы» пройдет у Мемориала воинам-сибирякам в декабре
На 42-м км Волоколамского шоссе у Мемориала воинам-сибирякам 3 декабря состоится патриотическая акция «Защитники Москвы», которая будет посвящена 80-летнему юбилею начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.
Уточняется, что акция проходит при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, а также Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы.
Кроме того, Музей обороны Москвы 5 декабря, в день 80-летия начала контрнаступления Красной армии, приглашает жителей и гостей столицы присоединиться к праздничной программе «Заря Победы», приуроченной к легендарной дате. Старт мероприятиям даст экскурсия «Великий подвиг защитников Москвы: контрнаступление под Москвой».
Также в памятную дату Музей Победы приглашает присоединиться к онлайн-программе. Зрители увидят виртуальные экскурсии и исторические ролики, услышат рассказы об уникальных экспонатах и познавательные лекции, станут участниками викторины.