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День начала контрнаступления Красной армии отметят в Музее обороны Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
День начала контрнаступления Красной армии отметят в Музее обороны Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Мичуринский просп., Олимпийская деревня, д. 3 Карта всех событий

Музей обороны Москвы 5 декабря, в день 80-летия начала контрнаступления Красной армии, приглашает жителей и гостей столицы присоединиться к праздничной программе «Заря Победы», приуроченной к легендарной дате.

Старт мероприятиям даст экскурсия «Великий подвиг защитников Москвы: контрнаступление под Москвой». Гостям основной экспозиции музея расскажут о том, почему Москва была главной целью нацистской Германии и покажут подлинные экспонаты с интересными историями.

В афише концерта «Заря Победы» значатся произведения, созданные во время войны.

Юные посетители приглашаются на мастер-класс, где создадут художественную работу на тему «Контрнаступление под Москвой», а также на одноименную квест-викторину. Ребята узнают подробности легендарного контрнаступления, а также о тех событиях, которые ему предшествовали.

Завершит праздничную программу кинопоказ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Музей Победы с 9 декабря представляет новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В честь 80-летия битвы за Москву начали работу выставки «Военное дело!» на Гоголевском и Тверском бульварах и в Екатерининском парке. Увидеть фотографии, отражающие тяжелые условия, в которых москвичи защищали город, обучались новому делу и сражались с врагами, горожане могут до 20 декабря.

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