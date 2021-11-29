Выставка «Битва за Москву. Первая Победа!» откроется в Музее Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы с 9 декабря представляет новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Над выставкой работали Музей Победы, Департамент культуры города Москвы, Музей обороны города Москвы и институт военной истории Министерства обороны РФ.

В девяти тематических разделах воссозданы декорации военных локаций и событий с исторической достоверностью. Интерактивные музейные витрины продемонстрируют ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов Музея: военные карты, амуницию, вооружение и личные вещи советских солдат и ополченцев, выпуски информационных плакатов «Окна ТАСС» 1941–1942 годов, оригиналы работ, выполненных коллективом советских художников Кукрыниксы.

Яркие художественные образы и интерактивные мультимедийные технологии позволят посетителям познакомиться с судьбами и героическими подвигами участников Битвы за Москву, защитников города.

Мультимедийные проекции и информационные экраны тематических разделов содержат воспоминания участников Московской битвы, статистические сведения о жизни города в первые месяцы войны, о советской военной стратегии, ходе боев, оборонительной и наступательной частях Московской битвы, фотографии и электронные образы документов.

Экспозицию можно посетить с экскурсией, сообщается на сайте музея.

С 30 ноября красногорский филиал Музея Победы в рамках проекта «Приближение. История в деталях» открывает выставку «В кадре — Битва за Москву». Новая экспозиция приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

Основными экспонатами экспозиции стали два немецких фотоаппарата. Первая камера — Balda Jubilette. Она выпускалась в Дрездене в конце 30-х годов прошлого века. Второй экспонат — аппарат Leica II, один из самых распространенных в мире в 1940-х годах. На основе этой модели делали легендарный советский ФЭД.