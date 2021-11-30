Музей Победы объявил онлайн-программу к 80-летию Битвы под Москвой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Музей Победы 5 декабря приглашает всех желающих присоединиться к онлайн-программе, посвященной 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. Зрители увидят виртуальные экскурсии и исторические ролики, услышат рассказы об уникальных экспонатах и познавательные лекции, станут участниками викторины.

Экскурсия «Герои Битвы за Москву» пройдет в обновленном Зале Полководцев. Уникальная коллекция портретов из фондов музея впервые будет представлена публике. Зрители увидят героев Московской битвы — Леонтия Котляра, Павла Рыбалко и других. При этом многие художники сами были фронтовиками. Так, не расставался с планшетом и карандашом Борис Преображенский, начавший в окопах Подмосковья свой боевой путь, Борис Щербаков был сапером и минировал подступы к Москве, Константин Молчанов участвовал в обороне города и делал зарисовки в гуще сражения.

Юные зрители посмотрят три анимированных ролика о Московской битве, а потом проверят свои знания в онлайн-викторине «Колесо истории». Видеоролики расскажут об основных фактах Битвы за Москву: эвакуации, организации обороны, народном ополчении, параде на Красной площади.

Об истории Битвы за Москву зрители узнают из серии тематических передач. Онлайн-экскурсия «Контрнаступление под Москвой» пройдет по диораме музея, посвященной Московской битве. Три лекции из цикла «История в деталях» будут посвящены роли Георгия Жукова в Битве за Москву. Зрители увидят архивные фотографии и кадры кинохроники, рассказывающие о Московской битве.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщает пресс-служба музея.

Музей Победы с 9 декабря представляет новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В честь 80-летия битвы за Москву начали работу выставки «Военное дело!» на Гоголевском и Тверском бульварах и в Екатерининском парке. Увидеть фотографии, отражающие тяжелые условия, в которых москвичи защищали город, обучались новому делу и сражались с врагами, горожане могут до 20 декабря.