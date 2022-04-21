Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе встречи с российским лидером в четверг, 21 апреля.

Новость дополняется

По словам Шойгу, сам город освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики в количестве около двух тысяч человек. Он добавил, что территория комбината надежно заблокирована.

Министр также назвал город «столицей» националистического батальона «Азов».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что предприятие «Азовсталь» в Мариуполе полностью перейдет под контроль российских вооруженных сил в четверг, 21 апреля. Он назвал эту информацию «радостной вестью». По словам Кадырова, завод перейдет под российский контроль «до или после обеда».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.