В МО РФ заявили о готовности ввести «режим тишины» для эвакуации с «Азовстали» сдавшихся боевиков

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России и ДНР готовы в любой момент прекратить боевые действия и ввести «режим тишины» для эвакуации с завода «Азовсталь» гражданских и боевиков, добровольно сложивших оружие. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу, 22 апреля.

— Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, — заявил он.

Мизинцев также добавил, что ВС РФ готовы объявить гуманитарную паузу, если украинские формирования на металлургическом комбинате поднимут белые флаги. Генерал-полковник резюмировал, что любые обвинения официального Киева и стран Запада в адрес российских солдат безосновательны. РФ никак не препятствует выходу мирных жителей из Мариуполя, передает ТАСС.

До этого министр обороны Российский Федерации Сергей Шойгу заявил, что на завершение операции на заводе «Азовсталь» в Мариуполе российской армии нужно три–четыре дня.

По словам Шойгу, сам Мариуполь уже освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики в количестве около двух тысяч человек. Он добавил, что территория комбината надежно заблокирована.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.