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Шойгу: На завершение операции по «Азовстали» нужно три-четыре дня

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу: На завершение операции по «Азовстали» нужно три-четыре дня
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российский Федерации Сергей Шойгу заявил, что на завершение операции по «Азовстали» российской армии нужно три-четыре дня. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе встречи с российским лидером в четверг, 21 апреля.

По словам президента России Владимира Путина, штурм комбината является нецелесообразным.

— Предлагаемый штурм промзоны «Азовстали» считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела, — цитирует главу РФ ТАСС.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

По словам Шойгу, сам Мариуполь уже освобожден, однако на заводе «Азовсталь» все еще остаются боевики в количестве около двух тысяч человек. Он добавил, что территория комбината надежно заблокирована.

При этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что предприятие «Азовсталь» в Мариуполе полностью перейдет под контроль российских вооруженных сил в четверг, 21 апреля. Он назвал эту информацию «радостной вестью». По словам Кадырова, завод перейдет под российский контроль «до или после обеда».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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