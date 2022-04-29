Семья из трех человек покинула «Азовсталь» по гуманитарному коридору

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Семье из трех человек в Мариуполе удалось покинуть территорию завода «Азовсталь» по гуманитарному коридору. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил телеканал «Россия 24».

По данным телеканала, один из покинувших комбинат — мужчина, работавший на предприятии мастером и хорошо знавший его территорию. По его словам, о возможности выйти с заблокированного украинскими националистами завода он узнал по радиоприемнику.

— Обычное радио, «Вести ФМ», о том, что нужно выходить с белыми флагами и идти в сторону ДНР либо российских войск, — рассказал мужчина телеканалу.

26 апреля президент РФ Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что этот вопрос предстоит обсудить управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны РФ.

До этого Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Эвакуации мирных граждан с российской стороны ничего не препятствует.