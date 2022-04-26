Путин согласился привлечь ООН и МККК к эвакуации людей с «Азовстали»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во вторник, 26 апреля.

— Они (Путин и Гутерреш — прим. «ВМ») обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта, в частности, в связи с ситуацией в Мариуполе, — рассказал представитель генсека.

По его словам, этот вопрос еще предстоит обсудить управлению ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерству обороны России. Также, добавил Дюжаррик, в разговоре тет-а-тет генсек подтвердил позицию ООН касательно Украины, передает РИА Новости.

25 апреля Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Эвакуации мирных граждан с российской стороны ничего не препятствует.

Однако позднее в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали». Из-за этого никто не воспользовался открытым Россией гуманитарным коридором.