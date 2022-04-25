Минобороны: Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали». Из-за этого никто не воспользовался открытым в понедельник Россией гуманитарным коридором. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев в понедельник, 25 апреля.

— Киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции. По состоянию на 20:00 по московскому времени 25 апреля предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался, — заявил он.

По словам Мизинцева, официальные лица Украины постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях. Однако они же постоянно отвергают любые предлагаемые Россией гуманитарные инициативы. В таком поведении, утверждает Мизинцев, проявляется истинное безразличие украинских властей к своему же народу, передает РИА Новости.

25 апреля Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Эвакуации мирных граждан с российской стороны ничего не препятствует. Для безопасного выхода людей российские солдаты и подразделения ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с комбинатом с 14:00.

До этого лидер ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что засевшим на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинским националистам «осталось недолго». Он также добавил, что ситуация в самом Мариуполе все еще остается непростой. Однако вся сложность заключается в остающихся на «Азовстали» националистах.