Макрон призвал Путина позволить продолжить эвакуацию с «Азовстали»

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского лидера Владимира Путина позволить провести дальнейшую эвакуацию с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца во вторник, 3 мая.

При этом Макрон выразил озабоченность ситуацией в Мариуполе. Главы государств провели телефонный разговор, который, по данным СМИ, продлился 2 часа 10 минут. В ходе беседы российский президент отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры, передает РИА Новости.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Перед телефонным разговором с Путиным Макрон тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента республики Николя Саркози. Беседа прошла всего через неделю после переизбрания Макрона на пост главы государства и за несколько дней до выдвижения кандидатур на парламентские выборы.

До этого сообщалось, что территорию «Азовстали» удалось покинуть 101 человеку, в том числе женщинам и детям. Для того чтобы люди могли оказаться в безопасном месте, российские военные и подразделения ДНР, как уточняется, организовали гуманитарный коридор и поддерживали режим тишины.