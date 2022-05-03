Figaro: Макрон тайно принял Саркози перед разговором с Путиным

Фото: flickr/european_parliament

Президент Франции Эммануэль Макрон тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента республики Николя Саркози. Об этом сообщает газета Le Figaro во вторник, 3 мая.

Уточняется, что лидер провел данную встречу перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Беседа прошла всего через неделю после переизбрания Макрона на пост главы государства и за несколько дней до выдвижения кандидатур на парламентские выборы. Оба политика не раскрыли деталей встречи, а также того, что они на ней обсуждали, передает РИА Новости.

25 апреля в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин поздравил Макрона с победой на состоявшихся выборах главы государства. Он пожелал ему успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

До этого стало известно, что Макрон набрал 56,54 процента голосов после обработки 90 процентов бюллетеней во втором туре выборов главы Франции. Его оппонент — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — собрала 43,46 процента голосов. Она уже признала поражение, позвонив своему сопернику с поздравлениями.