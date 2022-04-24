Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции

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Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала свое поражение на выборах президента Франции. Об этом стало известно в воскресенье, 24 апреля.

— Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре… Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду, — сказала политик.

Она подчеркнула, что миллионы поддержавших ее французов заявили о своем стремлении к переменам. Сама по себе такая массовая поддержка ее идей уже является победой, передает слова Ле Пен РИА Новости.

До этого стало известно, что Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55 до 58 процентов голосов. Марин Ле Пен набирает от 42 до 45 процентов, уступая Макрону в выборной гонке.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля, участие в нем приняли 12 кандидатов. По его итогам лидирующую позицию занял нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, он набрал 27,84 процента.

В рамках предвыборной кампании Ле Пен заявляла, что в случае ее победы на выборах Франция может выйти из НАТО. Политолог Владимир Рогов считает, что такой позицией она набрала дополнительные политические очки.