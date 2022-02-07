Политолог объяснил, что стоит за словами Марин Ле Пен о выходе Франции из НАТО

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Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен словами, что страна выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах, озвучивает не собственную точку зрения, а мнение большинства жителей страны. Такое мнение высказал политолог Владимир Рогов.

Эксперт подчеркнул, что большая часть французов хотела бы, чтобы страна покинула НАТО, так как они понимают, что на сегодняшний день экономический и политический потенциал Франции используется не во благо страны, а для поддержки интересов США.

Политолог добавил, что Марин Ле Пен — не единственный претендент на пост президента, выступающий против Североатлантического альянса. Такие же идеи высказывал и французский политик Эрик Земмур, который тоже собирается баллотироваться в президенты Франции. Таким образом, подобные настроения в стране становятся все более популярными, передает ФАН.

Накануне кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае ее избрания президентом страна покинет Североатлантический альянс. Она подчеркнула, что Франции нужно свободно защищать свои интересы и выйти из военных блоков, сообщает RT.

Ранее президент России Владимир Путин описал последствия вступления Украины в НАТО.