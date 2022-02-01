Путин описал последствия вступления Украины в НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Вступление Украины в НАТО способно привести к войне России с альянсом. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во вторник, 1 февраля.

— Говорят, что Украину надо принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым военным путем, — рассказал глава государства.

Российский лидер в связи с этим представил сценарий, при котором Украина, будучи членом НАТО, начинает операции в Крыму. В результате России придется воевать с альянсом, и это указывает на то, что никто не думал о последствиях данного сценария, приводит слова Путина сайт Кремля.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.