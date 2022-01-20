В США предложили ввести санкции против Путина и Абрамовича

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Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Об этом сообщили в Конгрессе США в четверг, 20 января.

— (Законопроект — прим. «ВМ») о введении санкций в отношении Российской Федерации и для других целей, — говорится в сообщении.

Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов. При этом текст документа еще не опубликован, отмечается на сайте Конгресса.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2», отмечает РИА Новости.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.