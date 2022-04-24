Первые экзитполы отдают Макрону победу на выборах во Франции
Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55 до 58 процентов голосов. Об этом сообщает бельгийский телеканал LN24 в воскресенье, 24 апреля.
LN24 ссылается на данные опроса «четырех авторитетных центров изучения общественного мнения» среди французов, проголосовавших до 17:00 по местному времени (18:00 по московскому времени). Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает от 42 до 45 процентов, уступая Макрону в выборной гонке, передает РИА Новости.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля, участие в нем приняли 12 кандидатов. По его итогам лидирующую позицию занял нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, он набрал 27,84 процента.
Его основной оппонент — глава крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — тогда набрала 23,15 процента. Конституционный совет Франции объявит официальные результаты 27 или 28 апреля.
В рамках предвыборной кампании Ле Пен заявляла, что в случае ее победы на выборах Франция может выйти из НАТО. Политолог Владимир Рогов считает, что такой позицией она набрала дополнительные политические очки.