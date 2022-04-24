Первые экзитполы отдают Макрону победу на выборах во Франции

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Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции, набирая от 55 до 58 процентов голосов. Об этом сообщает бельгийский телеканал LN24 в воскресенье, 24 апреля.

LN24 ссылается на данные опроса «четырех авторитетных центров изучения общественного мнения» среди французов, проголосовавших до 17:00 по местному времени (18:00 по московскому времени). Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набирает от 42 до 45 процентов, уступая Макрону в выборной гонке, передает РИА Новости.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля, участие в нем приняли 12 кандидатов. По его итогам лидирующую позицию занял нынешний президент Франции Эммануэль Макрон, он набрал 27,84 процента.

Его основной оппонент — глава крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — тогда набрала 23,15 процента. Конституционный совет Франции объявит официальные результаты 27 или 28 апреля.

В рамках предвыборной кампании Ле Пен заявляла, что в случае ее победы на выборах Франция может выйти из НАТО. Политолог Владимир Рогов считает, что такой позицией она набрала дополнительные политические очки.