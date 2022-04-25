Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Макрон побеждает на выборах президента Франции после обработки 90% бюллетеней

Егор Провоторов

В мире
Макрон побеждает на выборах президента Франции после обработки 90% бюллетеней
Фото: flickr/european_parliament

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 56,54 процента голосов после обработки 90 процентов бюллетеней во втором туре выборов главы государства этой страны. Предварительную информацию относительно избирательного процесса приводит на своем официальном портале в воскресенье, 24 апреля, Министерство внутренних дел Франции.

Его оппонент — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на данный момент набирает 43,46 процента голосов. Она уже признала собственное поражение, позвонив своему сопернику с поздравлениями.

В то же время выступая перед соратниками на митинге, Ле Пен назвала свой результат историческим успехом для партии и пообещала продолжить борьбу в ходе парламентских выборов, которые пройдут нынешним летом.

По информации МВД Франции, к настоящему моменту явка оценивается на уровне 72,9 процента. При этом среди уже уже обработанных бюллетеней 8,79 процента оказались пустыми или испорченными. Сейчас это один из самых низких показателей явки за всю историю вторых туров выборов главы государства во Франции, пишет ТАСС.

Читайте также:
Франция Эммануэль Макрон Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте