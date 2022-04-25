Макрон побеждает на выборах президента Франции после обработки 90% бюллетеней

Фото: flickr/european_parliament

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 56,54 процента голосов после обработки 90 процентов бюллетеней во втором туре выборов главы государства этой страны. Предварительную информацию относительно избирательного процесса приводит на своем официальном портале в воскресенье, 24 апреля, Министерство внутренних дел Франции.

Его оппонент — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на данный момент набирает 43,46 процента голосов. Она уже признала собственное поражение, позвонив своему сопернику с поздравлениями.

В то же время выступая перед соратниками на митинге, Ле Пен назвала свой результат историческим успехом для партии и пообещала продолжить борьбу в ходе парламентских выборов, которые пройдут нынешним летом.

По информации МВД Франции, к настоящему моменту явка оценивается на уровне 72,9 процента. При этом среди уже уже обработанных бюллетеней 8,79 процента оказались пустыми или испорченными. Сейчас это один из самых низких показателей явки за всю историю вторых туров выборов главы государства во Франции, пишет ТАСС.