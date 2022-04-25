Путин поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Франции Эммануэля Макрона с победой на состоявшихся выборах главы государства. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля в понедельник, 25 апреля.

— Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Макрон набрал 56,54 процента голосов после обработки 90 процентов бюллетеней во втором туре выборов главы государства этой страны. Его оппонент — кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — на данный момент набирает 43,46 процента голосов. Она уже признала поражение, позвонив своему сопернику с поздравлениями.

По информации МВД Франции, к настоящему моменту явка оценивается на уровне 72,9 процента. При этом среди уже обработанных бюллетеней 8,79 процента оказались пустыми или испорченными. Сейчас это один из самых низких показателей явки за всю историю вторых туров выборов главы государства во Франции.