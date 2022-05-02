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Более 100 человек эвакуировали с территории «Азовстали» в Мариуполе

Анастасия Колоскова
В мире
Более 100 человек эвакуировали с территории «Азовстали» в Мариуполе
Фото: shutterstock

Территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе удалось покинуть 101 человеку, в числе которых женщины и дети. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

— Все освобожденные гражданские лица эвакуированы в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы люди могли оказаться в безопасном месте, российские военные и подразделения ДНР организовали гуманитарный коридор и поддерживали «режим тишины».

Также в штабе территориальной обороны ДНР отметили, что мирных жителей, которые выразили желание отправиться в подконтрольные Украине районы, передали сотрудникам ООН и Международного комитета Красного Креста.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что с комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировались 80 гражданских лиц, которые удерживались на заводе украинскими националистами.

1 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что правительство Украины всеми силами пытается добиться выхода с комбината «Азовсталь» в Мариуполе оставшихся там радикалов, так как среди них могут оказаться западные наемники.

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