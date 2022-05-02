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В МО РФ сообщили, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 гражданских лиц

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МО РФ сообщили, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 гражданских лиц
Фото: shutterstock

С комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировались 80 гражданских лиц, которые удерживались на заводе украинскими националистами. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что среди эвакуированных были в том числе женщины и дети.

В оборонном ведомстве уточнили, что эвакуация была реализована благодаря инициативе президента России Владимира Путина.

В МО добавили, что гуманитарный коридор был открыт российскими военными и силами Донецкой народной республики (ДНР).

Все спасшиеся граждане были эвакуированы в населенный пункт Безыменное в ДНР.

— Гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, — цитирует сообщение Минобороны RT.

1 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что правительство Украины всеми силами пытается добиться выхода с комбината «Азовсталь» в Мариуполе оставшихся там радикалов, так как среди них могут оказаться западные наемники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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