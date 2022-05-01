Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лавров объяснил попытки Зеленского добиться вывода радикалов из «Азовстали»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров объяснил попытки Зеленского добиться вывода радикалов из «Азовстали»
Фото: МИД РФ

Правительство Украины всеми силами пытается добиться выхода с комбината «Азовсталь» в Мариуполе оставшихся там радикалов, так как среди них могут оказаться западные наемники. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

По словам министра, желание президента Украины Владимира Зеленского добиться выхода с завода военных «объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов», передает ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около семи тысяч наемников более чем из 60 стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина Сергей Лавров Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте