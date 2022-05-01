Лавров объяснил попытки Зеленского добиться вывода радикалов из «Азовстали»

Фото: МИД РФ

Правительство Украины всеми силами пытается добиться выхода с комбината «Азовсталь» в Мариуполе оставшихся там радикалов, так как среди них могут оказаться западные наемники. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

По словам министра, желание президента Украины Владимира Зеленского добиться выхода с завода военных «объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов», передает ТАСС.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около семи тысяч наемников более чем из 60 стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.